Ucraina: “Der Spiegel”, Russia negozia con azienda cinese acquisto di droni kamikaze

- La Russia sta negoziando con Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology, azienda cinese che produce velivoli a pilotaggio remoto, l'acquisto di droni kamikaze da impiegare nella guerra in Ucraina. È quanto rivela il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che si dovrebbe trattare di circa 100 droni del prototipo ZT-180. Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology produrrà e testerà questi mezzi per consegnarli alle Forze armate russe ad aprile. Lo ZT-180 dovrebbe montare una carica esplosiva da 30 a 50 chilogrammi e dovrebbe essere simile ai droni kamikaze Shahed 136 di fabbricazione iraniana, già impiegati dalla Russia contro l'Ucraina. Secondo “Der Spiegel”, nel 2022, la Cina aveva già pianificato di fornire sostegno alle Forze armate russe. In particolare, una società sotto il controllo dell'Esercito popolare di liberazione cinese avrebbe elaborato piani per la consegna di pezzi di ricambio destinati all'aeronautica russa. In questo contesto, sarebbe stata prevista la creazione di falsi documenti di spedizione, affinché il materiale risultasse per l'aviazione civile. Intanto, il governo tedesco disporrebbe di informazioni secondo cui la Cina sta fornendo alla Russia droni a doppio uso, sia civile sia militare. (Geb)