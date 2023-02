India-Canada: incontro ministre Finanze, Nuova Delhi auspica investimenti fondi previdenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha incontrato l’omologa del Canada, Chrystia Freeland, ieri a Bangalore, a margine della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, sotto la presidenza indiana. Lo riferisce su Twitter il ministero delle Finanze indiano. Sitharaman ha chiesto cooperazione su alcune priorità come la riforma delle banche multilaterali di sviluppo e il finanziamento dell’azione sul clima. Inoltre, ha illustrato le opportunità di investimento in India per i fondi previdenziali canadesi.(Inn)