Roma: Lazio club Campidoglio, condanniamo danneggiamento targa intitolata a Umberto Lenzini

22 luglio 2021

- Mercoledì si è svolta la cerimonia di intitolazione del Parco Umberto Lenzini, storico presidente del primo scudetto della Lazio del '74. Ieri la targa era stata imbrattata con i colori giallorossi e prontamente ripulita grazie all'intervento dell'assessore Onorato e del Sindaco Gualtieri, stanotte è stata gravemente danneggiata. Così in una nota il Lazio Club Campidoglio. "Si tratta di atti spregevoli, lontani dagli ideali sportivi e da chi in questa città vive il tifo per la propria squadra con passione e rispetto. La storia della Lazio è la storia di questa città, iniziata il 9 gennaio 1900 in Piazza della Libertà e continueremo a farla vivere con l'amore e l'orgoglio che caratterizzano la tifoseria laziale", conclude. (Com)