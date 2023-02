Corea del Nord: Pyongyang conferma lanci di "missili da crociera strategici" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha pubblicato la nuova edizione del suo libro bianco biennale, dove per la prima volta da sei anni a questa parte la Corea del Nord viene esplicitamente definita un "nemico". Nell'edizione 2022 del libro bianco il Giappone viene definito invece il "vicino più prossimo" del Paese, una formulazione da cui traspare il tentativo di Seul di rilanciare le relazioni con Tokyo proprio in risposta alle sfide di sicurezza regionali. La Difesa sudcoreana aveva definito il Nord un "nemico" nel suo libro bianco del 1995. A partire dal 2004 Pyongyang era stata invece classificata come "minaccia militare diretta", fino al 2010, quando l'affondamento di una corvetta sudcoreana aveva portato a ripristinare la precedente dicitura sino al 2016. (segue) (Git)