Medio Oriente: Cisgiordania, migliaia di palestinesi in piazza a sostegno della “resistenza”

- Migliaia di palestinesi sono scesi per le strade di diverse località della Cisgiordania, a partire dalla tarda serata di ieri, per mostrare il proprio sostegno a Lions’ Den, un gruppo armato palestinese formato lo scorso anno e obiettivo di diverse operazioni da parte delle forze israeliane, inclusa l’ultima condotta mercoledì 22 febbraio a Nablus, che ha causato la morte di 11 palestinesi. Secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid”, i manifestanti, provenienti da diverse località, hanno marciato per le strade di Nablus, Hebron, Ramallah, Qalqilya, Jenin, Gerusalemme, Betlemme, Tulkarem, Tubas, oltre che in villaggi e campi locali, intonando slogan a sostegno della “resistenza”. Le manifestazioni sono state organizzate in risposta all’appello di Lions’ Den, che ha esortato i cittadini palestinesi a scendere in piazza per mostrare la propria fedeltà alla resistenza e “far sapere al mondo che il gruppo e la resistenza sono pronti per una rapida rappresaglia”. Tuttavia, non sono mancati scontri tra i manifestanti e le forze israeliane, che hanno provocato diversi feriti, ha aggiunto “Al Arabi al jadid”. (Res)