Usa: sondaggio conferma vantaggio di DeSantis su Trump

- Un nuovo sondaggio nazionale dell'elettorato repubblicano statunitense conferma il vantaggio del governatore della Florida Ron DeSantis sull'ex presidente Donald Trump, nell'eventualità di un confronto diretto tra i due leader conservatori alle primarie del Partito repubblicano per le elezioni presidenziali Usa del 2024. Il sondaggio, effettuato da Wpa Intelligence, attribuisce a DeSantis il sostegno del 40 per cento dell'elettorato repubblicano, ben nove punti percentuali in più rispetto a Trump, che nel sondaggi raccoglie il 31 per cento dei consensi, davanti a una lunga lista di altri possibili candidati, come l'ex vicepresidente Mike Pence. In un confronto diretto DeSantis-Trump, invece, il vantaggio del governatore della Florida è ancora più significativo: 55 per cento contro il 37 per cento di Trump. Secondo Chris Wilson, fondatore e amministratore delegato di Wpa Intelligence, il sondaggio evidenzia che gli elettori repubblicani vogliono un candidato "di rottura" in grado di contrastare lo status quo, ma "che possa vincere l'elezione generale del 2024". (segue) (Was)