Usa: sondaggio conferma vantaggio di DeSantis su Trump (3)

- Il governatore repubblicano della Florida, la cui popolarità è andata aumentando a partire dal 2020 grazie alla sua gestione della pandemia di Covid-19 nello Stato, non ha ancora annunciato ufficialmente una corsa alla Casa Bianca nel 2024, ma una sua eventuale candidatura potrebbe trarre vantaggio dai dubbi di molti elettori su Trump e sull’attuale presidente Usa, Joe Biden. Un sondaggio condotto nelle ultime settimane dall’emittente “Abc” e dal “Washington Post” ha mostrato che solo il 44 per cento dei repubblicani e degli indipendenti di stampo conservatore è favorevole ad una vittoria di Trump alle prossime primarie, mentre il 49 per cento ha dichiarato di preferire “qualcun altro”. Un secondo studio effettuato dall’Università di Monmouth, la scorsa settimana, ha mostrato che in un eventuale confronto Trump e DeSantis sarebbero in una condizione di parità, entrambi al 33 per cento. (segue) (Was)