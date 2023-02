Corea del Nord: Kim Jong-un ha inviato una lettera al presidente siriano Assad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato una lettera al presidente della Siria Bashar al Assad, augurando al suo Paese una rapida ripresa dai devastanti terremoti che hanno recentemente colpito la regione. Lo riferiscono i media di Stato nordcoreani, che riportano il testo della lettera. Nella missiva, Kim esprime anche "profondo apprezzamento" per gli auguri inviati da Damasco la scorsa settimana in occasione dell'81mo genetliaco di suo padre, l'ex leader nordcoreano Kim Jong-il. "Nella convinzione che le tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione tra i due Paesi continueranno a svilupparsi", Kim ha augurato alla Siria "di sradicare le conseguenze dei danni arrecati dal terremoto il prima possibile, e conseguire successi nella lotta per lo sviluppo indipendente e l'integrità territoriale del Paese sotto la corretta leadership del suo presidente", riporta l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"). (Git)