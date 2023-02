Ucraina: Cina pubblica documento di posizione in 12 punti per risoluzione politica della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attesa “Posizione della Cina sulla risoluzione politica della crisi in Ucraina” è stata pubblicata oggi. Il documento in 12 punti, diramato dal ministero degli Esteri, ripropone molti degli appelli lanciati da Pechino nell’ultimo anno, a partire dal “rispetto per la sovranità di tutti i Paesi e la rigorosa osservanza del diritto internazionale, soprattutto per quanto concerne i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite”. La sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale di ogni nazione “devono essere efficacemente sostenute, dal momento che tutti i Paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, ricchi o poveri, fanno ugualmente parte della comunità internazionale. Le parti interessate dovrebbero sostenere congiuntamente le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali, difendendo equità e giustizia. È necessario inoltre - secondo la Cina - promuovere un'applicazione paritaria e uniforme del diritto internazionale, respingendo i doppi standard”. “La mentalità da Guerra fredda deve essere abbandonata, poiché la sicurezza di uno Stato non può essere perseguita a spese di un altro, così come quella di una regione non può essere ottenuta rafforzando o espandendo i blocchi militari. I legittimi interessi e le preoccupazioni di sicurezza di tutti i Paesi devono essere presi sul serio e affrontati in modo adeguato”, perché la stabilità globale a lungo termine richiede anche “un’architettura di sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile”. (segue) (Cip)