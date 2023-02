Ucraina: Cina pubblica documento di posizione in 12 punti per risoluzione politica della crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina torna a invocare il cessate il fuoco perché “nessuno trae beneficio da una guerra”, e la comunità internazionale deve “sostenere la Russia e l'Ucraina nel lavorare nella stessa direzione, in modo da riprendere una linea di comunicazione diretta il più rapidamente possibile”. “Il dialogo e le negoziazioni sono infatti le uniche vie d’uscita alla crisi, e tutti gli sforzi orientati ad una sua soluzione pacifica devono essere incoraggiati e sostenuti”. La Cina, a tal proposito, continuerà a rivestire “un ruolo costruttivo" e invoca il contributo della comunità internazionale per rilanciare la piattaforma negoziale. I punti 5 e 6 del documento sono dedicati ai costi umanitari del conflitto, che la Cina propone di alleviare “garantendo accesso rapido, sicuro e senza ostacoli” alle aree che lo richiedono. Le operazioni umanitarie non devono inoltre essere “strumentalizzate politicamente, ma condotte nel rispetto dei principi di equità e imparzialità”, con il sostegno delle Nazioni Unite. La Cina si dichiara a favore dello scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina, invitando tutte le parti interessate a “creare condizioni più favorevoli per questo processo”. È necessario inoltre “ attenersi strettamente al diritto umanitario internazionale evitando di sferrare attacchi contro civili”, inclusi donne e bambini. Per alleviare la crisi alimentare, le esportazioni di grano dovrebbero essere agevolate e si dovrebbe “attuare pienamente ed efficacemente, in modo equilibrato, l'iniziativa per i cereali del Mar Nero firmata da Russia, Turchia, Ucraina e Nazioni Unite”. (segue) (Cip)