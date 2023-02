Ucraina: Cina pubblica documento di posizione in 12 punti per risoluzione politica della crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Punto fondamentale per la risoluzione della crisi è anche la messa in sicurezza delle centrali nucleari, verso cui la Cina “condanna attacchi armati” e torna a ribadire sostegno al ruolo dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). “Una guerra nucleare non deve infatti essere combattuta, così come dovrebbe essere contrastata una sua minaccia”, afferma il documento, evidenziando che le autorità cinesi “si oppongono alla ricerca, allo sviluppo e all'uso di armi chimiche e biologiche da parte di chiunque e in qualsiasi circostanza”. La comunità internazionale dovrebbe inoltre contribuire alla fine della guerra “revocando tutte le sanzioni, che creano solo nuove problematiche. A tal proposito, la Cina contesta tutte le misure punitive non autorizzate dal Consiglio di sicurezza”. Il documento dedica gli ultimi due punti alla stabilità delle catene d’approvvigionamento e alla ricostruzione post-bellica. A tal proposito, la Cina chiede il mantenimento dell’attuale sistema economico e di cooperazione per mitigare le ricadute della crisi ed impedire che “minino la ripresa dell’economia globale distruggendo la cooperazione internazionale nei settori dell'energia, della finanza, del commercio alimentare e dei trasporti”. Infine, Pechino sollecita la comunità internazionale a contribuire alla ricostruzione nelle aree del conflitto, obiettivo cui “la Cina è disposta a fornire assistenza e giocare un ruolo costruttivo”. (Cip)