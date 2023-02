Usa: sottosegretario Estevanez, Washington limiterà produzione chip sudcoreani in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: sottosegretario Estevanez, Washington limiterà produzione chip sudcoreani in CinaGli Stati Uniti intendono porre limiti alla produzione di chip avanzati da parte dei colossi sudcoreani dei semiconduttori in Cina, per impedire che tecnologie strategiche cadano nelle "mani sbagliate". Lo ha dichiarato ieri il sottosegretario del Commercio per l'industria e la sicurezza Usa, Alan Estevez, nel corso di un intervento a un forum ospitato a Washington dal think tank Center for Strategic and International Studies. Estevez ha spiegato che gli Stati Uniti stanno lavorando a stretto contatto con le aziende sudcoreane che producono semiconduttori in Cina "per minimizzare il danno potenziale" delle restrizioni alle loro attività. L'8 ottobre 2022 Washington ha concesso ai produttori di microchip sudcoreani una deroga di un anno per proseguire le loro attività produttive in Cina, nonostante i controlli alle esportazioni verso la Cina di semiconduttori e tecnologie avanzate introdotti dagli Usa lo scorso anno. "Ci sarà probabilmente un tetto ai loro livelli di crescita in Cina", ha affermato Estevez, riferendosi alle conseguenze per le aziende sudcoreane della futura scadenza della deroga. "Siamo in un mondo nel quale la tecnologia è il principale fattore trainante della potenza militare, e le tecnologie avanzate, le tecnologie critiche all'avanguardia, i semiconduttori sono al centro di tali tecnologie", ha evidenziato il funzionario. (segue) (Was)