Germania: ex miliziano siriano condannato all'ergastolo per crimini di guerra

- Il tribunale di Berlino ha condannato all'ergastolo un ex miliziano governativo siriano, riconosciuto colpevole di crimini di guerra, quattro omicidi e due tentati omicidi. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, il 23 marzo 2014, il combattente sparò una granata con un'arma anticarro contro un gruppo di persone in attesa di generi alimentari, provocando quattro vittime e due feriti gravi. Secondo il verdetto, in questo modo l'uomo intendeva vendicare la morte del nipote, ucciso poco prima in uno scontro a fuoco con l'Esercito siriano libero, gruppo di opposizione sostenuto dalla Turchia. La sentenza, non ancora definitiva, accoglie la richiesta della Procura generale federale (Gba). Il condannato, che è apolide, è giunto in Germania nel 2018 nell'ambito di un ricongiungimento familiare ed è stato arrestato a Berlino nell'agosto del 2022. Il procedimento contro l'ex miliziano siriano si è basato sul principio della giurisdizione universale che, nel diritto internazionale, consente di agire penalmente contro soggetti ritenuti responsabili di crimini di particolare gravità, in maniera indipendente dal Paese dove sono stati commessi e dalla nazionalità dell’autore. (Geb)