Ucraina: von der Leyen, Kiev lotta per libertà e democrazia, saremo al vostro fianco

- Un anno di brutale aggressività russa, un anno di eroica resistenza ucraina, un anno di solidarietà europea. Questo il messaggio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del primo anniversario del conflitto in Ucraina. "Davanti a noi c'è un futuro dell'unità", ha detto von der Leyen in un videomessaggio pubblicato sui suoi profili social. "State lottando per la libertà, per la democrazia e per il vostro posto nell'Unione europea. Saremo al vostro fianco, per tutto il tempo necessario", ha concluso la presidente. (Beb)