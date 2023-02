Energia: Pichetto, al via a 15 mila comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima è assai ambiziosa perché, nelle intenzioni del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il via libera al decreto dovrebbe favorire la nascita "di 15 mila comunità energetiche". "Ho fiducia negli italiani che - dice al "Sole 24 Ore" - sono convinto sapranno cogliere questa grande opportunità". Il titolare del Mase ha impresso una decisa sterzata al percorso per la messa a punto del provvedimento con cui sono stati definiti i sostegni alle comunità energetiche rinnovabili (Cer). Costringendo i tecnici del ministero a un vero e proprio tour de force per chiudere il cerchio una volta per tutte. "Abbiamo lavorato senza sosta in queste settimane - racconta Pichetto - e ora, dopo aver avviato ieri l'iter con l'Unione europea sulla proposta di decreto, attendiamo il via libera che confidiamo giunga in tempi brevi. C'era grande attesa per questo provvedimento che, comprensibilmente, viene visto come una delle misure qualificanti della transizione energetica per questo paese". "Il testo - continua - comprende due misure distinte: da un lato, un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una premialità per l'autoconsumo. Dall'altro, uno stanziamento del Pnrr di 2 miliardi e zoo milioni per il finanziamento a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi di realizzazione di un nuovo impianto odi potenziamento di un impianto esistente nel territorio di comuni fino a 5mila abitanti". (segue) (Res)