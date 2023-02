Pd: Schlein, ripartiamo da diseguaglianze, precariato e conversione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, in una intervista al "Sole 24 Ore" spiega perché gli elettori dem dovrebbero recarsi domenica ai gazebo per votarla: "Siamo l'unico partito che fa congressi veri. Che si mette in discussione attraverso un confronto tra candidati alternativi, discutendo e scegliendo. Le primarie di domenica sono molto importanti, si decide il futuro della principale forza di opposizione e l'esito è più aperto che mai. Chiedo alle elettrici e agli elettori del Pd di votarmi perché per il Pd è tempo di cambiare davvero". "Abbiamo bisogno di cambiare la nostra agenda politica e programmatica, - argomenta l'onorevole - ripartendo dalla lotta alle disuguaglianze, dalla precarietà del lavoro, dalla grande sfida della conversione ecologica. Cambiare i volti e il metodo di selezione della classe dirigente. Dare al Pd un profilo più netto e riconoscibile, perché non si può essere tutto e il contrario di tutto, altrimenti si finisce per non rappresentare più nessuno". Nella sua mozione la parola crescita è praticamente assente mentre si parla molto di sviluppo: "Crescita e sviluppo non sono la stessa cosa. L'attuale modello di crescita lineare è insostenibile: produce più inquinamento, più riscaldamento climatico, più disuguaglianze. Parlare di sviluppo sostenibile vuol dire che la vera sfida è costruire un'economia più giusta e sostenibile, che migliori il benessere delle persone, che sconfigga la povertà e preservi il futuro del pianeta. Le imprese devono essere protagoniste di questa sfida". (segue) (Res)