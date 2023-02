Pd: Schlein, ripartiamo da diseguaglianze, precariato e conversione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rendere il lavoro più stabile Schlein guarda con interesse "alla riforma del mercato del lavoro varata in Spagna insieme alle organizzazioni datoriali e sindacali. Abbiamo bisogno di una legge sulla rappresentanza per valorizzare la buona contrattazione e spazzare via i contratti pirata, e di leggi sul salario minimo e sull'equo compenso per i professionisti. E servono politiche attive più efficaci, attuando il programma finanziato dal Pnrr". Quanto al reddito di cittadinanza, "il governo Meloni sta facendo la guerra ai poveri anziché combattere la povertà: è uno strumento essenziale, non va abolito ma piuttosto migliorato". Lo stop ai veicoli inquinanti di nuova immatricolazione a partire dal 2035 rischia di danneggiare le nostre imprese: "Non ci sfuggono le complessità e le ricadute di questa scelta, ma pensare di affrontare questi nodi rivendicando deroghe o un po' di tempo in più è un'illusione. Abbiamo dodici anni di tempo: dobbiamo utilizzarli mettendo in campo qui e ora un grande piano industriale verde, che aiuti le imprese e i lavoratori della parte dell'automotive più legata alla tecnologia tradizionale a riconvertirsi", ha concluso Schlein. (Res)