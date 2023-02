Energia: Wintershall Dea cerca mercati che sostituiscano la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Wintershall Dea è in cerca di mercati che sostituiscano Russia, da dove è uscita riportando perdite per miliardi di euro a seguito della guerra mossa dal Paese contro l'Ucraina. “Le regioni in crescita sono chiaramente l'Algeria e il Messico, dove siamo stati attivi con acquisizioni”, ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda, Mario Mehren. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Ad ha aggiunto che la società intende espandersi anche in Norvegia, Argentina e “altrove”. In secondo luogo, Wintershall Dea vuole ampliare le attività al di fuori della sua attività principale, in particolare nella tecnologia dell'anidride carbonica e dell'idrogeno. Con la concorrente norvegese Equinor, Wintershall Dea sta sviluppando un sistema per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio sottomarino di CO2. Dal governo di Oslo, il gruppo tedesco ha ottenuto licenza di stoccaggio di CO2 nel Mare del Nord, 120 chilometri a ovest di Bergen, con un potenziale di stoccaggio di CO2 fino a 5 milioni di tonnellate all'anno. (segue) (Geb)