Energia: Wintershall Dea cerca mercati che sostituiscano la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, Wintershall Dea ha annunciato che si sarebbe ritirata da tutti i progetti in Russia, dove le sue proprietà sono state “di fatto espropriate”. Di conseguenza, il conglomerato petrolchimico tedesco Basf, che controlla l'azienda guidata da Mehren, ha dovuto svalutare 5,4 miliardi di euro dalla sua partecipazione in Wintershall Dea, mentre questa azienda sta attuando secondo l'Ad un “ritiro completo e ordinato dalla Russia in conformità con tutte le disposizioni di legge applicabili”. Basf detiene il 70 per cento di Wintershall Dea, il cui restante 30 per cento appartiene a Letter One, una società di investimento controllata dall'oligarca russo Mikhail Fridman. Ora, Wintershall vuole limitare i danni causati dall'abbandono della Russia in tre modi: “esaminando tutte le opzioni legali”, come affermato da Mehren, valutando richieste di risarcimento e affidandosi alle garanzie sugli investimenti ottenute dal governo tedesco. (Geb)