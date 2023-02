Taiwan: simulazione bellica, Giappone perderebbe 144 aerei in caso di conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone perderebbe sino a 144 aerei da combattimento e circa 2.500 uomini in divisa nell'eventualità di un intervento militare diretto contro una invasione cinese di Taiwan. E' quanto emerge da una simulazione del think tank giapponese Sasakawa Peace Foundation, secondo cui la mobilitazione di Stati Uniti e Giappone in risposta a un ipotetico conflitto a Taiwan consentirebbe di respingere la minaccia all'isola, ma esigerebbe un un prezzo oneroso in termini di mezzi e personale militare. Secondo la simulazione, respingere una offensiva cinese contro Taiwan costerebbe alle forze armate Usa sino a 400 aerei da combattimento e 10 mila uomini. La simulazione effettuata dal think tank ipotizza una crisi militare caratterizzata da un tentativo di invasione anfibia di Taiwan da parte della Cina nell'anno 2026. La simulazione è stata effettuata nell'arco di quattro giorni a partire dal 21 gennaio. Nell'ambito della simulazione, il Giappone scenderebbe in campo militarmente prima attraverso una dichiarazione di emergenza e l'invocazione del "diritto all'autodifesa collettiva" nei confronti degli Stati Uniti, e poi tramite la formale caratterizzazione del conflitto a Taiwan come "minaccia esistenziale", sulla base dell'impiego da parte delle forze Usa di basi militari in territorio giapponese, che diverrebbero bersaglio di attacchi cinesi. (Git)