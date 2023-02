Corea del Sud: tasso fecondità segna nuovo record negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di fecondità totale della Corea del Sud ha registrato un nuovo record negativo di 0,78 lo scorso anno, il più basso tra i 38 Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Lo certificano i dati pubblicati dall'ente statistico coreano, che riflettono la crescente riluttanza dei giovani a contrarre matrimoni a causa della scarsità di impieghi ben retribuiti, dell'elevato costo degli alloggi e della forte competizione in ambito accademico. Il tasso indica che in media, 100 donne sudcoreane danno alla luce 78 figli nel corso della loro vita: un dato di molto inferiore a quello già molto basso dell'anno prima, quanto il tasso di fecondità registrato nel Paese era stato di 0,81. Di contro, in Giappone e Cina - altri due Paesi asiatici alle prese con analoghi problemi demografici - il tasso di fecondità totale registrato lo scorso anno è stato rispettivamente di 1,3 e 1,18. Nel 2022 sono nati in Corea del Sud 249 mila bambini, in calo del 4,4 per cento su base annua. Il Paese ha registrato un calo della sua popolazione complessiva per la prima volta nel 2020. (Git)