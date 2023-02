Ucraina: funzionaria Usa, nessuna prova di abusi degli aiuti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste alcuna prova che gli ingenti aiuti finanziari inviati dagli Stati Uniti all'Ucraina cadano preda di abusi o corruzione. Lo ha dichiarato ieri l'amministratrice dell'Agenzia Usa per lo sviluppi internazionale (Usaid), Samantha Power, durante un dibattito ospitato dall'emittente televisiva "Cnn". Secondo Power, negli ultimi anni Kiev ha dimostrato di aver compiuto progressi importanti nella lotta alla corruzione. "Sino a questo punto, non abbiamo riscontrato alcuna prova di abusi o sprechi dell'assistenza Usa, ma, di nuovo, la chiave è non affidarsi alla buona volontà o alla fiducia di nessuno", ha dichiarato la funzionaria, rispondendo a una domanda in merito ai trascorsi di corruzione e inefficienza amministrativa dell'Ucraina. "Si tratta di pesi e contrappesi, dello Stato di diritto e dell'integrità dei funzionari", ha aggiunto Power. (segue) (Was)