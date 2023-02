Ucraina: funzionaria Usa, nessuna prova di abusi degli aiuti finanziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di supervisione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha chiesto mercoledì al dipartimento della Difesa, al dipartimento di Stato e all'Usaid di dimostrare che i 113 miliardi di dollari in aiuti militari ed economici già concessi all'Ucraina non siano andati perduti in "sprechi, frodi e abusi". In una lettera indirizzata al segretario della Difesa Lloyd Austin, al segretario di Stato Antony Blinken e all'amministratrice dell'Usaid Samantha Power, il deputato repubblicano James Comer, presidente della Commissione congressuale, ha chiesto ai tre funzionari di consegnare tutti i documenti e le comunicazioni relativi ai programmi di assistenza al governo ucraino. Comer ha anche chiesto prove documentali dei piani dell'amministrazione del presidente Joe Biden per legare gli aiuti a misure anti-corruzione in Ucraina. Nella lettera, Comer dà tempo sino all'8 marzo per fornire la documentazione. (Was)