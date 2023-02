Usa: sondaggio, cittadini divisi su opportunità di aumentare il tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi sono divisi in merito all'opportunità di aumentare ancora una volta il tetto massimo di indebitamento per scongiurare la prospettiva sempre più prossima di un default dello Stato federale. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato ieri da Npr-Pbs NewsHour-Marist su un campione di 1.352 elettori registrati. Dal sondaggio, effettuato tra il 13 e il 16 febbraio, emerge che il 52 per cento degli elettori è favorevole a una nuova deroga del limite all'indebitamento del governo federale, mentre il 46 per cento è contrario. Come evidenziato dalla stampa Usa, la percentuale dell'elettorato favorevole alla deroga è aumentata sensibilmente rispetto all'ultima crisi congressuale analoga, nel 2011: in quell'occasione, a sostegno della deroga al "tetto del debito" si era espresso il 24 per cento degli elettori. (segue) (Was)