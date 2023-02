Usa: sondaggio, cittadini divisi su opportunità di aumentare il tetto del debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prevedibile, il sostegno all'aumento del debito federale è più marcato tra gli elettori democratici - il 79 per cento sostiene tale misura - ma è aumentato anche tra gli indipendenti e i repubblicani, rispettivamente al 47 e al 26 per cento. Il dipartimento del Tesoro Usa ha iniziato il mese scorso a ricorrere a "misure straordinarie" per evitare il default del debito nazionale statunitense. Secondo l'Ufficio di bilancio del Congresso, però, tali misure potrebbero esaurire la loro efficacia tra luglio e settembre prossimi, in assenza di un intervento del Congresso che approvi una ulteriore deroga al limite di indebitamento massimo. (Was)