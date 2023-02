Usa-Corea del Sud: esercitazioni congiunte in risposta a minaccia nucleare nordcoreana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno effettuato ieri un'esercitazione congiunta al Pentagono in risposta alla "minaccia nucleare dalla Corea del Nord". Lo ha confermato la portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Sabrina Singh. I due Paesi hanno condotto una "esercitazione simulata" (Ttx) guidata dal Comitato per la deterrenza strategica a Washington, con "consultazioni approfondite" in merito alla minaccia posta dal deterrente nucleare nordcoreano e alla deterrenza estesa degli Stati Uniti. La delegazione coreana al Pentagono è stata guidata dal viceministro della Difesa Heo Tae-keun. L'ultima esercitazione analoga tra i due Paesi risaliva a settembre 2021; i due Paesi hanno concordato di rilanciare tali simulazioni lo scorso novembre, in risposta all'accresciuta minaccia nordcoreana. (segue) (Was)