Medio Oriente: Cisgiordania, morto un palestinese rimasto ferito durante scontri a Hebron

- Un giovane palestinese di 22 anni, Muhammad Ismail Jawabreh, è deceduto dopo essere rimasto ferito, ieri, durante gli scontri con le forze israeliane nel campo profughi di Arroub, a Hebron, in Cisgiordania. Lo hanno annunciato all’alba di oggi fonti mediche dell’ospedale di al Ahly di Hebron, citate dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. La vittima era stata ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata colpita da un proiettile alla testa ed era stata operata al cervello, ma è morta per le gravi ferite riportate, hanno spiegato le fonti. Muhammad, a detta di “Wafa”, è stato colpito dai “cecchini delle forze di occupazione” i quali sono entrati ieri nel campo di Arroub e “sparato deliberatamente” contro le abitazioni dei cittadini locali. Dall’inizio del 2023, sono 65 le vittime palestinesi rimaste uccise durante gli scontri con le forze israeliane, aggiunge “Wafa”. (Res)