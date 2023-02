Corea del Nord: Pyongyang conferma lanci di "missili da crociera strategici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato esercitazioni di lancio di "missili da crociera strategici" per verificare la "postura bellica" delle forze nucleari del Paese. Lo hanno confermato oggi i media di Stato nordcoreani, in risposta alle esercitazioni congiunte effettuate da Stati Uniti e Corea del Sud questa settimana. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), una sotto-unità d'artiglieria strategica delle forze armate sudcoreane ha lanciato ieri "quattro missili da crociera strategici Hwasal-2" da un'area della città nord-orientale di Kim Chaek, nella provincia di Hamgyong settentrionale, verso il Mar del Giappone. I quattro missili "hanno colpito con precisione l'obiettivo preimpostato a est della Corea del Sud, dopo aver volato per 2 mila chilometri lungo rotte ellittiche e a forma di otto", afferma l'agenzia, secondo cui l'esercitazione "ha riconfermato l'affidabilità del sistema d'arma ed esaminato la postura di risposta rapida delle unità di missili strategici che costituiscono una delle forze principali del deterrente nucleare nordcoreano". (segue) (Git)