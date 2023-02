Ucraina: Tajani su risoluzione Onu, testo moderato e non estremista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio della risoluzione per una pace giusta in Ucraina all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, approvata con 141 voti favorevoli, è “un grande risultato che in pochi si aspettavano, e una ulteriore dimostrazione della voglia di costruire la pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti dopo la votazione. “Abbiamo lavorato intensamente per arrivare a questo risultato: siamo stati protagonisti per incrementare il consenso attorno ad un testo moderato e non estremista, che ribadisce l’importanza del diritto internazionale”, ha detto. (Was)