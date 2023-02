Usa: polemica curricula scolastici, DeSantis boicotta emittenti televisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato l'intenzione di boicottare le emittenti televisive "Nbc" e "Msnbc", che ha accusato di aver mentito imputandogli di voler rimuovere la storia afroamericana dai curricula scolastici e accademici del suo Stato. I programmi scolastici della Florida sono oggetto dallo scorso anno di un duro braccio di ferro tra l'amministrazione di DeSantis e il fronte progressista: il governatore ha infatti introdotto una serie di misure - il cosiddetto "Stop Woke Act" - tese a suo dire a rimuovere l'ideologia gender, la sessualità esplicita e la cosiddetta teoria critica della razza dall'istruzione pubblica. La scorsa settimana, durante una intervista alla vicepresidente Usa Kamala Harris, una giornalista dell'emittente "Nbc" ha sostenuto che DeSantis intenda rimuovere la storia afroamericana dai programmi scolastici: il diretto interessato ha immediatamente replicato accusando l'emittente televisiva di mentire a fini politici. "Non ci sarà da parte nostra alcuna considerazione di nulla che sia collegato a Nbc Universal o alle sue affiliate, sino a quando (...) saranno state corrette le plateali menzogne pronunciate in merito al governatore", ha scritto in una e-mail inviata all'emittente televisiva il portavoce di DeSantis, Bryan Griffin. A seguito della polemica, l'emittente ha riconosciuto di aver posto una domanda "imprecisa", ma ha rifiutato di formulare scuse nei confronti del governatore. (Was)