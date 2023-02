© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata al largo delle Molucche, in Indonesia. Lo riferisce lo United States Geological Survey (Usgs) segnalando che l'epicentro è stato localizzato a 17,7 chilometri a nord dalla città di Tobelo, a una profondità di 97,1 chilometri. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. (Was)