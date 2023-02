Ucraina: ministro Esteri, Kiev soddisfatta per via libera a risoluzione Onu su pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è soddisfatta per l’approvazione della risoluzione Onu per una pace giusta, passata con 141 voti a favore alla sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Lo ha detto il capo della diplomazia di Kiev, Dmytro Kuleba, parlando con i giornalisti dopo il voto. “Non importa come la Russia tenti di aggirare le norme internazionali: continuerà a fallire contro la coalizione internazionale che sostiene l’Ucraina”, ha detto, aggiungendo che il voto di oggi “dimostra che il Sud Globale è al fianco dell’Ucraina e la sostiene”. (Was)