Ucraina: Tajani su colloqui segreti in Svizzera, diplomazia non si deve mai fermare

- La diplomazia ha un ruolo importante da svolgere per porre fine alla guerra in Ucraina, e soprattutto non si deve mai fermare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti dopo che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per una pace giusta in Ucraina. Interpellato su una intervista rilasciata dal ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, al quotidiano “Le Temps”, in cui ha detto che sarebbero in corso in Svizzera colloqui segreti “non di alto livello” per raggiungere un accordo di pace in Ucraina, il capo della diplomazia italiana ha detto che “quello che accade in Svizzera non dipende da noi, ma il fatto che ci siano colloqui è sempre positivo”. Noi, ha continuato, vogliamo “la pace, fermo restando che c’è un invasore e un invaso, un colpevole e un innocente”. (Was)