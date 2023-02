Corea del Nord: lanciati quattro missili balistici nel mar del Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha fatto sapere di aver lanciato, nella mattina di giovedì, quattro missili strategici Hwasal-2. L'azione, scrive l'agenzia di stampa ufficiale "Kcna", è parte delle esercitazioni effettuate per rafforzare la capacità di "contrattacco nucleare contro le forze ostili". I missili, prosegue l'agenzia, sono stati lanciati dalla città di Kim Chaek, sulla costa nordorientale del Paese, e hanno seguito una traiettoria ovale per circa 2 chilometri, finendo nel Mar del Giappone. Al contrario di quanto successo in passato, il lancio non era stato denunciato né dalle autorità militari giapponesi, né da quelle della Sud Corea. (Git)