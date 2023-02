Brasile: Yanomami, corridoio aereo per uscita minatori da riserva sarà chiuso il 6 aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo febbraio il governo ha inaugurato l'operazione "Scudo Yanomami". Un piano che prevede innanzitutto il blocco degli accessi via aerea e via fiume, per iniziare a limitare le infiltrazioni delle reti criminali in una zona che, per estensione, è pari a quella del Portogallo. Il governo ha disposto una "no fly zone" che autorizza l'aeronautica militare, nella Zona di identificazione della difesa aerea (Zida), ad abbattere eventuali velivoli non autorizzati. Un primo passo inteso a smantellare un'intera economia illegale e i suoi artefici. Il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha inoltre inviato 100 militari della Forza nazionale di sicurezza da schierare "per rafforzare soprattutto la sicurezza delle basi Funai e dei presidi sanitari destinati all'assistenza umanitaria degli indigeni. Nella zona sono inoltre operative anche squadre della Polizia federale che, con il supporto logistico delle Forze Armate, si occuperanno di allontanare dalle riserve i minatori illegali", riferiva Dino a "Agencia Brasil". La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia, composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. (segue) (Brb)