Italia-San Marino: da Cdm ratifica ed esecuzione Protocollo emendativo Accordo collaborazione in materia radiotelevisiva

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021 (disegno di legge). Nell’ambito delle relazioni amichevoli fra i due Stati, il provvedimento consente la ridefinizione dell’assetto di alcune frequenze radio-televisive, per consentire la realizzazione del 5G in Italia. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm.(Com)