Onu: Assemblea generale, via libera con 141 voti a risoluzione per pace in Ucraina

- La sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione per una pace giusta in Ucraina. La risoluzione, in cui gli Stati hanno fatto appello ad una pace giusta e al rispetto dei principi di integrità territoriale sanciti dallo statuto Onu, è passata con 141 voti favorevoli. Gli unici voti contrari sono arrivati da Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Mali, Nicaragua, Russia e Siria. L’India si è astenuta dalla votazione. (Was)