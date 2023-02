Governo: Cdm approva nuove nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la nomina dell’avv. Marco Bonamico quale subcommissario unico per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Molise, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, in sostituzione dell’attuale subcommissario; su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza e collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti superiori della Polizia di Stato, dott. Francesco Montini e dott.ssa Rosa Maria Iraci, la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato, dott.ssa Maria Teresa Sgaraglia e il collocamento in posizione di fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza, dott. Giovanni Busacca, ai fini del conferimento delle funzioni di Dirigente dell’Ispettorato di P.S. “palazzo Chigi”; su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, il conferimento dell’incarico di Capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al dottor Antonio Sangermano magistrato ordinario. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm.(Com)