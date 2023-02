Ucraina: via libera a risoluzione Onu, per Tajani grande vittoria dei Paesi che sostengono la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riunitasi a partire da ieri per una sessione speciale di emergenza, ha approvato una risoluzione che condanna nuovamente l’invasione russa dell’Ucraina, sottolineando - a un anno esatto dallo scoppio della guerra - la necessità di trovare una pace giusta. Il testo è stato approvato con 141 voti favorevoli e solo sette contrari, arrivati da Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Mali, Nicaragua, Russia e Siria. Gli astenuti sono stati 32, tra cui Cina, India e Sudafrica. Un voto salutato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, giunto al terzo giorno della visita a New York. Parlando con i giornalisti al termine della votazione, il capo della diplomazia italiana ha affermato che hanno “stravinto i Paesi che hanno scelto di sostenere una risoluzione che ribadisce l’indipendenza dell’Ucraina e punta a costruire la pace”, dopo un anno di conflitto. “Si tratta di un grande risultato, che in molti non si aspettavano: è una ulteriore dimostrazione della voglia della comunità internazionale di arrivare ad una pace giusta”, ha detto il ministro. (segue) (Was)