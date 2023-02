Usa: incidente sul set del film “Rust”, Alec Baldwin si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attore statunitense Alec Baldwin si è dichiarato non colpevole nel quadro del processo per l’incidente avvenuto il 21 ottobre 2021 sul set del film “Rust”, quando ha involontariamente causato la morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, sparando con un’arma caricata con proiettili veri. Stando agli atti giudiziari, Baldwin rimarrà libero su cauzione fintanto che non avrà con sé una pistola, si asterrà dal bere alcolici e non cercherà di contattare gli altri testimoni del processo. (Was)