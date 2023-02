Italia-Svizzera: Tajani incontra omologo, incontro a Roma ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato l’omologo svizzero, Ignazio Cassis, a margine della sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale Onu a New York. In un messaggio pubblicato su Twitter, il capo della diplomazia svizzera ha detto di aver discusso del processo di ricostruzione in Ucraina avviato a Lugano. “Ci rivedremo a Roma in aprile, per approfondire i temi bilaterali che legano i nostri Paesi”, ha detto.(Was)