Brasile: Yanomami, corridoio aereo per uscita minatori da riserva sarà chiuso il 6 aprile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indigeni Yanomami, attorno a 40 mila persone concentrate soprattutto nello stato settentrionale di Roraima, sono protagonisti di una emergenza umanitaria divenuta centrale nell'agenda e al dibattito politico del Paese. L'attuale governo e numerose organizzazioni a difesa dei diritti umani denunciano gli attacchi che la popolazione soffre per l'azione dei minatori illegali che nel corso degli anni si sono impossessati di vaste zone della foresta amazzonica. Si calcolano dai 20 a i 40 mila "garimpeiros" che avrebbero tagliato fuori gli indigeni dall'accesso alle risorse del territorio, riducendone la resistenza a suon di violenze, stupri, torture e omicidi. L'estrazione illegale di minerali preziosi, oro in primis, ha inoltre rovesciato sulla zona sostanze gravemente inquinanti come il mercurio, con ripercussioni sullo stato di salute dei fiumi, delle falde e, in ultima analisi, del cibo destinato al consumo locale. Violazioni al tessuto sociale ed economico che hanno anche acceso allarmi sulle condizioni sanitarie e sui possibili focolai di infezioni. (segue) (Brb)