Italia-Senegal: da Cdm ratifica ed esecuzione Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (disegno di legge).Il Trattato si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione ad alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione Europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità. Il testo interviene in molteplici settori, quali la ricerca e l’identificazione di persone; la notifica e trasmissione di atti e documenti relativi a procedimenti penali; la citazione di persone coinvolte a vario titolo in procedimenti penali; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza; l’esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri; le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatorie. È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm. (Com)