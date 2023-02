Ue: Cdm approva tre decreti legislativi di attuazione direttive europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e dei ministri di volta in volta competenti, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee. I testi tengono conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti. Il primo riguarda l’attuazione della direttiva (Ue) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/Cee del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori (ministro delle Imprese e del Made in Italy). Il secondo concerne l’attuazione della direttiva (Ue) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (Ue) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (ministro della Giustizia). Il terzo riguarda l’attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (ministro dell’Economia e delle finanze). È quanto si legge nel comunicato stampa finale del Cdm.(Com)