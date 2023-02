Frosinone: trasportatore muore alla guida, autocisterna carica di gas senza controllo sull’A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conducente di una autocisterna che trasportava gas liquido è stato colto da malore, oggi pomeriggio, mentre transitava sull’autostrada Roma-Napoli tra i caselli di Frosinone e Ceprano. Il 40enne, a causa del malore, ha perso i sensi mentre il mezzo continuava senza controllo il suo percorso. Con l’aiuto di altri tir in transito, i vigili del fuoco di Frosinone, sono riusciti a rallentare e poi fermare la marcia del mezzo pesante prima che potesse schiantarsi. Gli stessi pompieri hanno tentato ha rianimare il conducente del mezzo ma per il 40enne non c’è stato nulla da fare.(Rer)