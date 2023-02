Mps: collocata obbligazione Senior preferred per 750 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior preferred con scadenza tre anni (rimborsabile anticipatamente dopo due anni), destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Lo riferisce Banca Mps in una nota. L’emissione rappresenta per la Banca il ritorno, con un forte apprezzamento, sul mercato delle obbligazioni istituzionali, ad oltre due anni dall’ultima emissione. L’operazione ha, infatti, raccolto ordini per circa 1,6 miliardi di Euro da parte di oltre 150 investitori italiani ed internazionali. Grazie alla forte e ben diversificata domanda, Mps ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75 per cento, ben al di sotto del range iniziale 7-7,125 per cento. Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager, Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (36 per cento), Regno Unito e Irlanda (52 per cento) e altri Paesi (12 per cento). L'obbligazione, emessa a valere sul programma Debt issuance programme Emnt di Bmps, con rating atteso di B1 (Moody's) / B+ (Fitch) / B(high) (Dbrs), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Barclays, Mediobanca, Mps capital services, NatWest markets, Santander e Société générale hanno curato il collocamento in qualità di Joint bookrunner. (Com)