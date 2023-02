Ucraina: Tajani, Paesi che sostengono la pace hanno stravinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, hanno “stravinto i Paesi che hanno sostenuto una risoluzione che ribadisce l’indipendenza dell’Ucraina, che condanna l’invasione russa e che punta a creare la pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti dopo la votazione. “In democrazia contano i risultati: non c’è stato un pareggio ma una vittoria molto chiara, perché gli astenuti sono Paesi che si tengono fuori e non partecipano”, ha detto. (Was)