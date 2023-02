Ucraina: Tajani su invio caccia Usa, non è tema all’ordine del giorno per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio di caccia da combattimento all’Ucraina non è un tema all’ordine del giorno per quanto riguarda l’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti dopo la votazione. Interpellato sulla possibilità che Washington decida di inviare caccia da combattimento a Kiev, il capo della diplomazia italiana ha ricordato che “gli statunitensi seguono la loro linea di grande sostegno all’Ucraina, anche militare”. Per inviare caccia, ha spiegato, è anche importante avere “piloti preparati e formati, per evitare rischi: ci sarà quindi anche un problema che riguarda la formazione”. (Was)