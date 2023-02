Iran: esplosioni e colpi di contraerea nei pressi di Karaj - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Diverse esplosioni e colpi di contraerea sono stati avvertiti nei pressi della città iraniana di Karaj, a ovest della capitale Teheran. Gli spari, filmati in numerosi video comparsi in rete, si sono prodotto attorno all'1 di notte, ora locale. Fonti citate dall'agenzia ufficiale "Irna", sostengono che si tratta di una manovra di esercitazione militare disposta dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc). Nella zona si producono centrifughe avanzate per l'arricchimento dell'uranio. (Res)