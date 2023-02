Ucraina: Tajani su astensione India a risoluzione Onu, già positivo che non abbiano votato contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che l’India si sia astenuta dalla votazione sulla risoluzione dell’Assemblea generale Onu per una pace giusta in Ucraina, senza esprimersi contro il testo, è già un fatto positivo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti dopo il passaggio del testo, approvato con 141 voti a favore. “Astenersi significa avere una posizione di attesa, ma non contraria alle scelte effettuate dalla maggioranza: noi andremo in India all’inizio di marzo insieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per rafforzare il legame con questo grande Paese che deve rappresentare un elemento di stabilità nel continente asiatico”, ha detto, aggiungendo che il contributo di Nuova Delhi potrebbe portare “ad un sostanziale equilibrio geopolitico a livello regionale”. (Was)